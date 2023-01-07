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Сегодня, 22:58

Агент Абаскаля подтвердил, что испанец не покинет «Спартак»

Иван Шитик
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Давид Собрадо, агент главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, подтвердил информацию «СЭ», что испанский специалист не собирается покидать российский клуб.

«Гильермо может покинуть «Спартак» в ближайшее время? Это абсолютная ложь!» — сказал Собрадо Sport24.

7 января в Telegram-канале «Арена Незыгарь» появилась информация о том, что 33-летний испанец имеет предложение от команды чемпионата Испании, которое он считает для себя интересным и всерьез рассматривает.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. В 24 матчах под руководством испанца красно-белые одержали 15 побед при 4 ничьих и 5 поражениях.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-07-agent-abaskal-mozhet-pokinut-spartak-v-blizhaysheye-vremya-eto-absolyutnaya-lozh
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
2
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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