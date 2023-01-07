Агент Абаскаля подтвердил, что испанец не покинет «Спартак»

Давид Собрадо, агент главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, подтвердил информацию «СЭ», что испанский специалист не собирается покидать российский клуб.

«Гильермо может покинуть «Спартак» в ближайшее время? Это абсолютная ложь!» — сказал Собрадо Sport24.

7 января в Telegram-канале «Арена Незыгарь» появилась информация о том, что 33-летний испанец имеет предложение от команды чемпионата Испании, которое он считает для себя интересным и всерьез рассматривает.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. В 24 матчах под руководством испанца красно-белые одержали 15 побед при 4 ничьих и 5 поражениях.