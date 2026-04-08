Расулов: «При Личке называли «Курба». А Марцел часто использовал ругательство с другой буквой вместо «б»

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о его прозвищах.

— В академии у вратарей в честь тебя прозвище «Курба».

— Да, у одного точно. Мне часто пишут: «Подпишись на TikTok». Приятно и смешно. Недавно брат скинул видео, где берут интервью у вратаря юношеской сборной 2009 года. Спрашивают: «Кто твой кумир?» Он называет мое имя. Потом: «А кто постарше?» — «Акинфеев». Это забавно.

— Откуда такая популярность среди детей?

— Для ребят из академии есть мотивация — видят, что человек, который всего на пять лет старше, проделал тот же путь — и у него получилось.

— Были ли у тебя другие прозвища от тренеров?

— При Личке меня тоже коротко называли «Курба». А Марцел на тренировках часто использовал ругательство с другой буквой вместо «б». Иногда на поле могло не то послышаться. Если бы я косячил, то он бы меня так и называл (смеется), — сказал Расулов.

Расулов является воспитанником «Динамо». В сезоне-2025/26 20-летний вратарь провел за основную команду бело-голубых 12 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, в пяти из которых сыграл на ноль

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