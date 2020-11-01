Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Химками» (2:0) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ и рассказал о состоянии форварда Артема Дзюбы, который пропустил встречу.

— Сложная выездная игра, пришлось затратить много сил, чтобы взять три очка, — сказал Семак на пресс-конференции. — Понятно, многие не сыграли, но игроки, которые вышли вместо них, отработали на 100 процентов и сделали самое главное — помогли команде заработать 3 очка.

— Что с Артемом Дзюбой?

— Серьезных проблем у него нет. Дзюба и Вендел должны сыграть в следующем матче, мы на них рассчитываем.

— Общались ли вы со Станиславом Черчесовым, чтобы дать паузу Дзюбе?

— Нет, не общался. (Олег Кошелев)