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Расписание межсезонного турнира в Катаре. Инсайд «СЭ»

18:17
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«СЭ» стало известно расписание межсезонного турнира в Катаре, который будет проходить в феврале 2020 года.

В турнире участвуют 4 клуба, 3 из них — российские. (Сергей Егоров)

1 февраля
«Локомотив» (Москва) — «Партизан» (Белград)
«Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)
4 февраля
«Партизан» — «Ростов»
5 февраля
«Спартак» — «Локомотив»
8 февраля
«Партизан» — «Спартак»
9 февраля
«Ростов» — «Локомотив»

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