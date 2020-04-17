Бывший футболист московского «Спартака» Рашид Рахимов прокомментировал решение клуба не выкупать контракт нападающего Андре Шюррле, арендованного у дортмундской «Боруссии».

— С учетом того, как сейчас все складывается, это нормальная ситуация, — цитирует Раимова RT. — Думаю, Шюррле — не единственный футболист, с которым не будет продлен контракт. Причем это касается не только «Спартака», но и других клубов РПЛ. Кроме того, в последнее время Андре играл не так много.

29-летний Андре Шюррле в текущем сезоне провел 18 матчей за «Спартак» и забил два мяча при четырех голевых передачах.