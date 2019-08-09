Рашид Рахимов: "Шюррле может играть еще лучше"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов в эксклюзивном интервью "СЭ" признался, что ему нравился новичок "Спартака"​, полузащитник Андре Шюррле еще до перехода в московскую команду.

31 июля "Спартак" арендовал Шюррле у дортмундской "Боруссии" на один сезон с возможностью выкупа.

– "Спартак" стал сильнее после летней селекции? Или еще непонятно?

– Они приобрели качественных футболистов. Если мы говорим о Шюррле, у него великолепная школа, у него большой опыт игры на самом высоком уровне. За такие клубы как "Боруссия" и "Челси" случайные люди не играют. Это колоссальный опыт, такого уровня футболистов в нашем чемпионате мало. Таких новичков, которых приобрели спартаковцы, гораздо легче вписывать в состав, потому что определенный уровень мастерства они уже имеют.

– Шюррле вам понравился по первым двум матчам?

– Он мне и до перехода в "Спартак" нравился. Понятно, что он может играть еще лучше, когда наберет форму.

– Дисквалификация Понсе – минус для "Спартака" или для вас, учитывая его игру в том туре?

– Минус для "Спартака", конечно. Все-таки это игрок, который мог бы навязать определенную борьбу и выполнить хороший объем работы. Но Понсе – тот нападающий, под которого можно подстроиться. Если мы говорим о том, что есть Шюррле, который может делать много нестандартных действий, то в этом плане Понсе более предсказуемый. По нему у нас были определенные моменты, которые для себя мы уже подметили. Теперь нужно готовиться к тем игрокам, которые могут выйти на его позиции.

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