Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в интервью «СЭ» отметил, что команды невезло по ходу сезона. После 14 туров грозненцы идут на предпоследней строчке.

— У «Ахмата» к концу первого круга всего девять забитых мячей. Меньше только у«Рубина».

— С атакой у нас действительно большие сложности. При хорошей организации игры и запредельной самоотдаче не хватает мастерства взавершающей стадии. Плюс однозначно отвернулась фортуна. Даже матчи с"Уралом" и ЦСКА, когда уступали 0:3, — неудачные по результату, но не по качеству футбола. Оба поражения не вытекали из логики игры, объективно. Мы вообще в каждом матче создавали моменты, но не забивали. А нас, наоборот, за любую ошибку наказывали.

— Обидно.

— Несмотря на жуткое невезение, понимал — рано или поздно удача к"Ахмату" вернется, свои очки наберем и поднимемся выше. Я же видел, как футболисты работали, стараясь переломить ситуацию. В команде прекрасная атмосфера, по отношению к делу ни к кому претензий нет. Но! (Александр Кружков)

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