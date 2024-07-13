В «Ростове» ответили на вопрос о будущем полузащитника Глебова
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос о будущем полузащитника Данила Глебова.
«У «Ростова» нет предложений по Глебову. Вопрос не состоит в том, за какую сумму мы готовы с ним расстаться. Вопрос стоит так: когда клуб и игрок получат достойное предложение. Только тогда может что-то состояться. На данный момент мы не готовы продавать Глебова», — цитирует Рыскина Sport24.
В прошлом сезоне РПЛ Глебов принял участие в 30 матчах «Ростова», в которых забил два гола и отдал столько же результативных передач. Контракт 24-летнего хавбека с желто-синими рассчитан до лета 2028 года.
Источник: Sport24
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