Рамзан Кадыров: "К политике флаг Косово не имеет никакого отношения"

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему флаг Косово появился на домашнем стадионе клуба. За команду выступает полузащитник Бернард Бериша, представляющий на международном уровне сборную Косово.

Ранее посол Сербии Славенко Терзич высказал свое недовольство по поводу флага Косово. Грозненский клуб в итоге убрал все флаги со своего стадиона.

– За "Ахмат" выступает спортсмен из Косово, – написал Кадыров в Твиттере. – Если в фанзоне спорткомплекса "Ахмат-Арена" и оказался флаг Косово, то именно по данной причине. К политике это не имеет никакого отношения. Позиция руководства Чечни к этому вопросу строго соответствует официальной позиции РФ.