Рахимов рассказал о травме Глушакова

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов перед матчем 7-го тура чемпионата России против ЦСКА объяснил, почему в заявке команды отсутствует хавбек Денис Глушаков.

— Состояние команды? Надеюсь, что хорошее, — сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Был очень тяжелый матч, когда ты играешь вдесятером... Сегодня новый матч, такой же тяжелый. После поражения ЦСКА будет стараться реабилитроваться. Сегодня «Ахмат» должен показать свои лучшие качества. Игра покажет, как будет на поле. Состав на игру? Садулаев в первый раз в старте, надеюсь, что проявит себя. У Дениса есть мышечный дискомфорт. Сделали снимки и решили им не рисковать.

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