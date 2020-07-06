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Рахимов назвал главный недостаток в игре «Краснодара» после матча с «Зенитом»

6 июля 2020, 22:20
5 июля. Краснодар. «Краснодар» — «Зенит» — 2:4. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
5 июля. Краснодар. «Краснодар» — «Зенит» — 2:4. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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Бывший главный тренер «Ахмата» и «Локомотива» Рашид Рахимов поделился своим мнением о матче 26-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит» (2:4).

— Сравнения «Зенита» с «Баварией» и «Ювентусом делать еще рано. Было два разный тайма. Все решали индивидуальные ошибки: ошибка Газинского и нереализованное пенальти Вандерсоном. В этой игре все могло развернуться по-другому. У «Краснодара» были шансы. Они не отходят от своей игры, когда постоянно атакуют. В то же время «Бавария» и «Ювентус» варьируют свою игру, разнообразно проводят ее. Чего не хватает в игре «Краснодара» — баланса, который дает надежность. Если он отсутствовает, то ты где-нибудь проваливаешься, — сказал Рахимов во время программы «Тотальный футбол» на канале «Матч ТВ».

«Зенит» стал чемпионом России за шесть туров до конца сезона-2019/20.

Краснодар — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион




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