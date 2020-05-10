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Рагнар Сигурдссон: «Я точно могу назвать Карпина очень хорошим человеком»

16:46
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Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон рассказал о работе с главным тренером Валерием Карпиным.

— Очень трудно подобрать правильные слова, чтобы описать Карпина, — приводит слова Сигурдссона офицальный сайт РПЛ. — Он перфекционист и может долго разбирать какие-то недочеты. Грубые ошибки могут быть у каждого, но если ты допускаешь много мелких помарок — это ужасно, потому что тогда у тебя проблема в концентрации. Думаю, Карпин был прав, когда тратил много времени на разбор тех моментов, которые многим игрокам кажутся незначительными.

Со временем все эти мелочи стали понятны, и команда перестала много пропускать. Карпин — прекрасный тактик. Он всегда относился ко мне с уважением и добротой, я это реально ощущал. Я точно могу назвать Карпина очень хорошим человеком.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_24833.html

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