Рафал Аугустыняк: «В Екатеринбурге будет финал, а «Урала» там не будет. От этого я злой»

Полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк подвел итоги матча с «Локомотивом» (0:1).

— Я думаю, что мы не заслужили поражения, — приводит слова Аугустыняка официальный сайт клуба. — Мы хорошо играли и могли сыграть вничью, как минимум. Во втором тайме мы могли забить, ведь имели 5-6 голевых моментов! Игра бы перевернулась, и мы могли бы победить.

— Какие мысли по поводу завершения сезона?

— Я не рад, что сезон для нас закончился матчем против «Локомотива». Думал, что у нас будет еще игра в финале кубка. Но в футболе ты не каждый раз выигрываешь. Очень огорчен, что мы проиграли «Химкам». Через несколько дней в нашем городе будет финал, а нас там не будет. От этого я злой.

— Вы сказали: «в нашем городе». Екатеринбург стал для вас родным?

— Да, мне очень нравится Екатеринбург, меня все устраивает. Здесь хороший стадион, хорошая база у клуба.

— Есть, что сказать болельщикам «Урала»?

— Хочу им сказать, что следующий сезон будет лучше этого.

— Какие планы на перерыв между сезонами?

— Я останусь в Екатеринбурге. У нас всего пять выходных дней. Я не полечу в Польшу, потому что потом будет трудно вернуться обратно. Сейчас я жду жену. Я бы хотел, чтобы у нее получилось быстро сделать визу и прилететь в Россию. Но пока с этим трудности. Думаю, что 1 августа могут открыть границу между Польшей и Россией и тогда жена сможет прилететь ко мне.