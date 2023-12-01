Радимов считает Санкт-Петербург футбольной столицей России

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов назвал футбольную столицу России и народную команду.

«Санкт-Петербург — футбольная столица России, потому что «Зенит» — пятикратный чемпион России последних лет. Давайте пройдемся по стадиону и спросим у болельщиков, например, «Зенита» и «Динамо»: «Какой клуб в России самый популярный?» Как думаете, что ответят? Вы думаете, болельщики «Динамо» назовут красно-белый клуб? Я предполагаю, что народная команда России — «Зенит». За «Спартак» играли люди, которые работали на заводе? За «Зенит» тоже такие играли. А за ЦСКА — военные», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

После 16 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка, «Спартак» располагается на 4-й строчке с 27 баллами.