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Сегодня, 16:18

Полузащитник ЦСКА Кучаев вернулся к тренировкам в общей группе

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья футболиста. Кучаев не принимает участие в последних пяти матчах ЦСКА из-за мышечной травмы.

«Костя начал тренироваться с командой. Будет ли он принимать участие в матче против «Ростова» — это решение тренерского и медицинского штабов», — сказал Клюев «СЭ».

В этом сезоне Кучаев провел 15 матчей и не отличился результативными действиями. ЦСКА после 16-го тура занимает шестое место в чемпионате России, набрав 25 очков.

Константин Кучаев
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
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Сочи – Кр. Советов
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