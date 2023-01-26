Радимов считает, что во второй части сезона отрыв между «Зенитом» и «Спартаком» увеличится

Бывший игрок ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов

«Если так, положа руку на сердце, я бы поставил вопрос по-другому — оторвется ли «Зенит» от «Спартака» больше, чем на шесть очков, или нет. Я думаю, что да, отрыв увеличится», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

Также он отметил, что игроки «Зенита» Михаил Кержаков, Далер Кузяев и Вячеслав Караваев заслуживают продления контрактов с клубом.

«Все три игрока своим отношением, своим делом заслуживают продления контрактов. Кузяев — игрок стартового состава, игрок сборной России, тут вообще вопросов нет. Караваев, может быть, не всегда попадает в «старт», но от него исходит надежность. В нужный момент, когда он выходит, он всегда помогает, делает то, что надо, не безошибочно, конечно, но это футбол. Что касается Кержакова, то он, как вы помните, начинал сезон запасным, но его работа на тренировках показала, что он в любую минуту готов встать в ворота и со своим опытом помочь команде. О его игре говорят и цифры — «Зенит» пропустил меньше всех в РПЛ», — добавил специалист.

По итогам 17-туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Спартак» с 36 очками идет вторым.