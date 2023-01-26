В «Айнтрахте» заявили, что Борре не перейдет в «Локомотив» в зимнее трансферное окно

Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Креше в разговоре с «СЭ» отреагировал на интерес «Локомотива» к нападающему Рафаэлю Борре.

«Локомотив» интересуется Борре, есть ли шанс его перехода? Нет, Рафаэл не покинет клуб", — сказал Креше «СЭ».

Ранее агент Никос Петропулос, представляющий интересы нападающего «Айнтрахта» Рафаэля Борре, подтвердил информацию об интересе «Локомотива» к игроку.

В текущем сезоне 27-летний Борре провел 16 матчей за «Айнтрахт» в бундеслиге и отметился 2 забитыми голами.