В «Айнтрахте» заявили, что Борре не перейдет в «Локомотив» в зимнее трансферное окно
Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Креше в разговоре с «СЭ» отреагировал на интерес «Локомотива» к нападающему Рафаэлю Борре.
«Локомотив» интересуется Борре, есть ли шанс его перехода? Нет, Рафаэл не покинет клуб", — сказал Креше «СЭ».
Ранее агент Никос Петропулос, представляющий интересы нападающего «Айнтрахта» Рафаэля Борре, подтвердил информацию об интересе «Локомотива» к игроку.
В текущем сезоне 27-летний Борре провел 16 матчей за «Айнтрахт» в бундеслиге и отметился 2 забитыми голами.
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|
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|35
|
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|
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|8
|5
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|30-18
|29
|
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|
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|7
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|
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|5
|7
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|4
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|
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|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
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|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
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|13
|7-30
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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