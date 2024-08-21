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Сегодня, 14:56

Радимов считает, что Пятибратов не справится в «Факеле»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от выступления «Факела» под руководством Дмитрия Пятибратова.

«Я не думаю, что Пятибратов справится. Совершенно другая история, чем в прошлый его заход. Да и матч со «Спартаком» это показал. «Факел» попытался действовать точно так же, как в матче прошлого сезона, когда выиграл у «Спартака» 2:0, но, получив гол в самом начале, совсем развалился. Поэтому я не думаю, что у Пятибратова что-то может получиться, ведь качественный подбор футболистов «Факела», к сожалению, не позволяет рассчитывать на многое в этом случае», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

«Факел» объявил о возвращении Пятибратова 13 августа. Он сменил на посту главного тренера воронежцев Игоря Черевченко. 18 августа команда уступила «Спартаку» (0:3) в матче пятого тура РПЛ.

Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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