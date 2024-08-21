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Сегодня, 15:13

Кечинов считает, что настоящий уровень «Спартака» станет ясен в игре с «Зенитом»

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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от матча команды с «Зенитом» в рамках 6-го тура РПЛ.

«Очень жду эту игру, чтобы понять, насколько серьезный уровень у «Спартака». Сейчас у «Зенита» серьезнейшие потери в виде двух системообразующих игроков: Вендела и Глушенкова, что, конечно же, является огромным подспорьем для «Спартака».

Тем не менее для команды это будет тяжелейший матч. Но и интересный, так как мы наконец-то сможем увидеть настоящий уровень «Спартака». Потому что он может быть виден только в таких играх. Надеюсь, что «Спартак», который набрал хороший ход, не спасует перед «Зенитом» в Питере и покажет тот же футбол, что и в последних играх», — сказал Кечинов «СЭ».

«Зенит» сыграет со «Спартаком» 24 августа в Санкт-Петербурге, начало — в 17.30 по московскому времени.

После 5-го тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. «Спартак» с 10 баллами находится на 4-м месте.

Денис Сафронов

Валерий Кечинов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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