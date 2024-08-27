Радимов считает, что «Локомотиву» будет сложно удержаться наверху турнирной таблице РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и «Крыльев Советов» Владислав Радимов рассказал, насколько будет сложно «Локомотиву» после выхода на первое место удержать лидирующие позиции.

«Ну, объективно говоря, конечно же, это очень тяжело. И я думаю, что его не хватит по одной простой причине — слишком молодая команда. Но, с другой стороны, это вызывает уважение. Там десять россиян выходят на поле и показывают довольно-таки быстрый футбол, командную скорость, которая у «Локомотива», конечно, на высочайшем уровне. Другое дело, что опыта может не хватить. Я могу и ошибаться, команда очень симпатичная. Но насколько они продержатся, будет тяжело, что тут говорить», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

После шести туров «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков.