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Сегодня, 15:28

Радимов считает, что «Локомотиву» будет сложно удержаться наверху турнирной таблице РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и «Крыльев Советов» Владислав Радимов рассказал, насколько будет сложно «Локомотиву» после выхода на первое место удержать лидирующие позиции.

«Ну, объективно говоря, конечно же, это очень тяжело. И я думаю, что его не хватит по одной простой причине — слишком молодая команда. Но, с другой стороны, это вызывает уважение. Там десять россиян выходят на поле и показывают довольно-таки быстрый футбол, командную скорость, которая у «Локомотива», конечно, на высочайшем уровне. Другое дело, что опыта может не хватить. Я могу и ошибаться, команда очень симпатичная. Но насколько они продержатся, будет тяжело, что тут говорить», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

После шести туров «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
Результаты / календарь
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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Максим Глушенков

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 7
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Игорь Дивеев

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 4
П
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Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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Динамо

 4 1 1
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