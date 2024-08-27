Радимов назвал причины результативной игры «Локомотива»

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и «Крыльев Советов» Владислав Радимов рассказал, что думает о победе «Локомотива» над «Ростовом» (3:2).

— Вообще, честно скажу, я думал, что «Локомотиву» в этом году будет очень тяжело, и, там, место пятое-шестое в лучшем случае.

— За счет чего «железнодорожники» в лидерах? Все-таки это осечки конкурентов, или Галактионов реально построил такую команду?

— Команда хорошая, разобрались с дорогими игроками вроде Жемалетдинова и Миранчука, отказались от их услуг и сделали ставку на молодежь. Это себя оправдывает. Хотя доля удачи все равно здесь важна, и она им сопутствует в каких-то матчах. Но эту удачу надо заслужить, и в этом плане все в совокупности дает то, что «Локомотив» первый, — цитирует Радимова «РБ Спорт».

«Локомотив» в 6 матчах набрал 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице.