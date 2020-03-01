Радимов считает, что «Локомотив» не предложит Семину новый контракт

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об удалении главного тренера «Локомотива» Юрия Семина в матче 20-го тура чемпионата России (0:0). На 14-й минуте специалисту была показана желтая карточка, на 25-й — красная.

— Думаю, новый глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи потребовал от арбитров пресекать любые разговоры. Мол, если кто-то начинает громко возмущаться, вмешиваться в вашу работу — удаляйте на фиг. Сначала дают желтую. Если человек не успокоился — получает красную.

— Удаление главного тренера влияет на команду?

— Безусловно. Мне кажется, футболистам легче, когда тренер рядом, может что-то подсказать.

— Вы понимаете, что происходит в «Локомотиве»? Зимой не взяли ни одного новичка, будущее Семина в тумане...

— Какой туман?! Да руководители клуба уже открытым текстом говорят — летом Семина в «Локомотиве» не будет. Это секрет Полишинеля. Когда у тебя забирают основного нападающего и никого не покупают взамен... По-моему, тут все очевидно. Даже если «Локомотив» попадет в Лигу чемпионов, с Семиным после сезона попрощаются.

Владислав Радимов: «Даже если «Локомотив» попадет в Лигу чемпионов, с Семиным после сезона попрощаются»