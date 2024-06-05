Радимов: «Николич оставил приятные впечатления от работы в «Локомотиве»

Бывший полузащитник ЦСКА Владислав Радимов поделился мнением о назначении Марко Николича на пост главного тренера армейского клуба

«Федотов проделал колоссальную работу, и я думаю, выжал из этого состава максимум. А то, что руководство его убирает, я думаю, что боссам просто хочется чего-то нового. Они прекрасно знают, что может дать Федотов уже на следующий год. Хотят чего-то другого. А Николич, который в «Локомотиве» работал, оставил очень хорошее, приятное впечатление в манере поведения, общения с игроками. И сама команда довольно-таки интересно играла в атакующий футбол, прессинговала. Мне очень нравился тот «Локомотив». А то, что иностранец, по мне не имеет никакого значения. Лишь бы тренер был хороший», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

3 июня ЦСКА объявил об уходе Владимира Федотова с поста главного тренера команды. Позже стало известно, что московский клуб достиг принципиальной договоренности о сотрудничестве с Николичем.