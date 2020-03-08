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Радимов поздравил экс-игроков «Зенита-2» Заболотного, Мостового и Кокорина с победой в составе «Сочи»

20:02

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поздравил своих бывших подопечных с победой в составе «Сочи» в матче 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Урала» (2:0). На поле вышли Антон Заболотный, Андрей Мостовой и Александр Кокорин, проведший несколько тренировок в составе дубля петербуржцев. Мостовой стал автором первого гола и был признан лучшим игроком встречи.

«Великолепная четверка, перешедшая из «Зенита-2» в «Сочи»! Поздравляю с победой над «Уралом»! Дальше больше! Обнял каждого», — написал Радимов в Instagram.

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