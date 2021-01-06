Радимов отреагировал на видео, где Игнатьев танцует с бутылкой пива

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на видео, в котором нападающий «Рубина» Ивана Игнатьева танцует на пляже с пивом. Футболист после публикации подвергся критике со стороны болельщиков.

«С его-то родословной и игрой? Да пусть обтанцуется, пиво-то зачем в руке? Позлить народ? Конечно, никакого криминала... но зачем?» — написал Радимов в Twitter.

В этом сезоне Игнатьев провел 12 матчей в РПЛ, в которых забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу. «Рубин» заплатил «Краснодару» за Игнатьева 7 миллионов евро.