Радимов отреагировал на видео, где Игнатьев танцует с бутылкой пива
Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на видео, в котором нападающий «Рубина» Ивана Игнатьева танцует на пляже с пивом. Футболист после публикации подвергся критике со стороны болельщиков.
«С его-то родословной и игрой? Да пусть обтанцуется, пиво-то зачем в руке? Позлить народ? Конечно, никакого криминала... но зачем?» — написал Радимов в Twitter.
В этом сезоне Игнатьев провел 12 матчей в РПЛ, в которых забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу. «Рубин» заплатил «Краснодару» за Игнатьева 7 миллионов евро.
Ignatjev did cost almost € 7M to Rubin.— Stefano Conforti (@confortistefano) January 5, 2021
Ignatjev scored 3 goals in 12 months all with penalties.
Ignatjev dances on holidays with a beer in his hand.
What's wrong with some players. pic.twitter.com/6qofAYCZlB
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