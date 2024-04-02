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Сегодня, 10:18

Радимов: «Зенит» решил, что победа в Самаре сама придет в руки»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Крыльев Советов» Владислав Радимов поделился мнением о том, почему сине-бело-голубые не смогли вырвать победу в матче с самарской командой.

В игре 22-го тура РПЛ в Самаре «Зенит» и «Крылья Советов» сыграли вничью (1:1).

«После того как «Зенит» сравнял счет, он не взвинтил дальше темп. Подумали, что все само придет в руки. Вроде как в прошлом году, когда в Самаре только один Малком забил четыре мяча. Возможно, подумали, что здесь тоже так пойдет. Но не получилось. Всем нужны очки. И Самара уперлась, потому что на старте у них не получилось», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. «Крылья Советов» с 30 баллами идут на 8-й позиции.

 

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
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Динамо – Спартак
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8.04 17:00
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П
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Спартак

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