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Сегодня, 10:14

Бушманов: «Абаскаль провалился в «Спартаке», его дни в команде сочтены»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московской команды.

«Спартак» буксует, это происходит уже очень давно. «Спартак» должен был без проблем обыгрывать «Урал», но снова не получилось. Абаскаль явно провалился, я вообще не вижу никаких улучшений. Пока все тяжело дается команде. Понятно, что дни Абаскаля в «Спартаке» сочтены, но, видимо, уже решили дождаться лета и убрать его», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

На данный момент «Спартак» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Абаскаль возглавляет красно-белых с июня 2022 года. Контракт испанца с московским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

Источник: РБ Спорт
Евгений Бушманов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

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Спартак

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