Бушманов: «Абаскаль провалился в «Спартаке», его дни в команде сочтены»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московской команды.

«Спартак» буксует, это происходит уже очень давно. «Спартак» должен был без проблем обыгрывать «Урал», но снова не получилось. Абаскаль явно провалился, я вообще не вижу никаких улучшений. Пока все тяжело дается команде. Понятно, что дни Абаскаля в «Спартаке» сочтены, но, видимо, уже решили дождаться лета и убрать его», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

На данный момент «Спартак» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Абаскаль возглавляет красно-белых с июня 2022 года. Контракт испанца с московским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.