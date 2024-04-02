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Сегодня, 10:41

Радимов: «Краснодар» с Мусаевым ближе к золотым медалям, чем был с Ивичем»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов считает, что в матче 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1) «Краснодар» был ближе к победе.

«Мне кажется, «Краснодар» был ближе к победе в этом матче. И этот отмененный гол Сперцяна из-за совсем небольшого офсайда... Ну и вы представьте, что вместо 2:0 сразу же получаете 1:1. Но мне все равно краснодарцы больше понравились, в первый раз за сезон они забили в начале игры, потому что стали играть при Мусаеве более агрессивно. Такой «Краснодар» может бороться за чемпионство», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

Также он отметил, что «быки» под руководством Мурада Мусаева сохраняют шансы на победу в РПЛ.

«С Мусаевым команда остается в чемпионской гонке, во всяком случае, сейчас команда ближе к золотым медалям, чем с Ивичем», — добавил специалист.

После 21 матча «Краснодар» с 40 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» уступают лидирующему «Зениту» одно очко.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
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Динамо – Спартак
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8.04 17:00
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Спартак

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