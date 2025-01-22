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Радимов оценил трансфер Луиса Энрике в «Зенит»

Даниил Аршавский
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Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал переход полузащитника «Ботафого» Луиса Энрике в петербургский клуб.

«Я не знаю, насколько быстро вкатится в чемпионат Луис Энрике, я его просто не видел ни разу. Когда будут матчи, тогда можно будет говорить. И Вендел, и Клаудиньо сделали очень много для побед «Зенита», но это человеческие жизни, и иногда нужно куда-то двигаться дальше. А Луис Энрике — это другой шаг», — цитирует Радимова Metaratings.ru.

«Зенит» объявил о подписании Энрике по схеме «4+1» 20 января, сумма трансфера составила от 32 до 35 миллионов евро. 24-летний хавбек выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года. Вместе с клубом из Рио-де-Жанейро он выиграл национальный чемпионат и Кубок Либертадорес. На счету бразильца 12 голов и 6 результативных передач в 55 встречах за «Ботафого».

Источник: Metaratings.ru
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Луис Энрике (футболист)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
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Краснодар – Кр. Советов
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Динамо

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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