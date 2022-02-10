Радимов объяснил, почему «Зенит» отпустил Хотулева и Кравцова

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о том, почему клуб отдал в аренду защитника Данилу Хотулева и хавбека Кирилла Кравцова.

— Кирилл Кравцов и Данила Хотулев уходят в аренду. Правильный шаг?

— Вторую лигу прошли, ФНЛ прошли, но надо пройти и премьер-лигу. «Нижний Новгород» играет в РПЛ, «Оренбург» борется за нее. Этот опыт необходим. Ты не можешь просто из ФНЛ-2 прийти и занять место игрока сборной. У «Зенита» в центре обороны вице-чемпион мира Ловрен, Чистяков, Ракицкий. Ну куда? А в центре полузащиты — Оздоев, Барриос, Кузяев, Вендел. Как такую конкуренцию выиграть? Они могут получать какие-то минуты, но, чтобы вкусить все это, надо играть постоянно. Они уйдут, получат практику — и уже можно будет конкурировать.

Полностью интервью с Радимовым можно прочитать здесь.