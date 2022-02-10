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«Гаджеты сильно вредят. Хожу по Питеру и вижу пустующие коробки». Радимов — о проблемах молодежи

Главный тренер «Зенита-2» Радимов рассказал о проблемах молодых футболистов
Гоша Чернов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о том, что современные молодые футболисты реже играют во дворе.

— Есть ли в «Зените-2» игроки, которые по техническому оснащению не уступают 17-летнему Радимову?

— Я себя-то не помню в 17 лет! Да, меня бог наделил талантом и чувством мяча — что врать? Наверное, я могу сказать, что сносно играл в футбол. Но все равно ты тоже должен многое отдавать. Давайте объективно: гаджеты очень сильно вредят. И все это понимают. В академиях сейчас три раза в неделю по три тренировки. Это девять часов в неделю и еще три дня по полтора часа. Всего получается 13 с половиной часов тренировок за неделю. Есть еще выходной. Я в свой выходной в детстве вставал в 10 утра и шел в коробку. Возвращался я домой в 12 ночи. А здесь примерно столько же часов футбола за неделю. Понимаете разницу? Это беда нашего футбола и современной жизни, что гаджеты заменяют игры во дворе. Не все, но многие усаживаются за компьютерные игры. Сейчас я хожу по Питеру и вижу пустующие коробки. А у нас коробки вообще никогда не пустовали.

— Не думаете ли, что сейчас в основную команду на сбор взяли маловато молодёжи по сравнению с прошлым летом и зимой?

— Достаточно. И не надо искусственно туда кого-то двигать. Ты должен заслужить место для того, чтобы играть за основу. Поймите, там же тоже сильные футболисты сидят на скамейке — Оздоев, Ерохин... Почему молодой игрок должен выходить на поле, а игрок сборной — сидеть на скамейке? Он же тоже будет недоволен! Сейчас свободных мест в основе мало. Со всеми усилениями многие молодые просто не попадают. Допустим, в одном упражнении участвуют 20 человек. Что делать с остальными? Они будут стоять за бровкой. Лучше участвовать с нами в тренировочном процессе, чем подавать мячи.

Полностью интервью с Радимовым можно прочитать здесь.

Владислав Радимов
ФК Зенит
ФК Зенит-2
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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