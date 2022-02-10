Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о том, что современные молодые футболисты реже играют во дворе.

— Есть ли в «Зените-2» игроки, которые по техническому оснащению не уступают 17-летнему Радимову?

— Я себя-то не помню в 17 лет! Да, меня бог наделил талантом и чувством мяча — что врать? Наверное, я могу сказать, что сносно играл в футбол. Но все равно ты тоже должен многое отдавать. Давайте объективно: гаджеты очень сильно вредят. И все это понимают. В академиях сейчас три раза в неделю по три тренировки. Это девять часов в неделю и еще три дня по полтора часа. Всего получается 13 с половиной часов тренировок за неделю. Есть еще выходной. Я в свой выходной в детстве вставал в 10 утра и шел в коробку. Возвращался я домой в 12 ночи. А здесь примерно столько же часов футбола за неделю. Понимаете разницу? Это беда нашего футбола и современной жизни, что гаджеты заменяют игры во дворе. Не все, но многие усаживаются за компьютерные игры. Сейчас я хожу по Питеру и вижу пустующие коробки. А у нас коробки вообще никогда не пустовали.

— Не думаете ли, что сейчас в основную команду на сбор взяли маловато молодёжи по сравнению с прошлым летом и зимой?

— Достаточно. И не надо искусственно туда кого-то двигать. Ты должен заслужить место для того, чтобы играть за основу. Поймите, там же тоже сильные футболисты сидят на скамейке — Оздоев, Ерохин... Почему молодой игрок должен выходить на поле, а игрок сборной — сидеть на скамейке? Он же тоже будет недоволен! Сейчас свободных мест в основе мало. Со всеми усилениями многие молодые просто не попадают. Допустим, в одном упражнении участвуют 20 человек. Что делать с остальными? Они будут стоять за бровкой. Лучше участвовать с нами в тренировочном процессе, чем подавать мячи.

Полностью интервью с Радимовым можно прочитать здесь.