Радимов: «Вернулся настоящий Кордоба, которого мы знаем»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов назвал причины удачного отрезка «Краснодара» в РПЛ.

«Краснодар» вышел уверенный в себе, он набрал в последних матчах ход. Не сказать, что прямо из-за игры, а из-за того, что очки были, победы были, где-то дожимали, потому что там все равно качественный состав. Кордоба? Как мне кажется, он немножко отошел от чемпионата Южной Америки, акклиматизировался, можно так сказать даже, и вернулся настоящий Кордоба, которого мы знаем и ждали, и «Краснодар» которого ждал. Вот и получилось», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

После семи туров РПЛ «Краснодар» с 15 очками занимает второе место в турнирной таблице. Следующий матч в чемпионате России «быки» проведут 14 сентября против «Ростова».