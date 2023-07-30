Радченко считает, что отсутствие Малкома и Вендела сказалось на игре «Зенита» с «Ростовом»

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью команды с «Ростовом» (1:1) во втором туре РПЛ.

«Конечно, сказалось отсутствие игроков, которые очень здорово проводили предыдущие чемпионаты. Не только Малкома, но и Вендела. Однако «Зенит» продолжает играть в той же манере. Команда потихоньку втягивается в сезон. Думаю, все будет нормально и Малкома заменят, а игра «Зенита» будет такой же яркой, как и раньше. «Ростов» — молодцы. Играли агрессивно, с большим желанием. Неплохая опытная команда. «Зенит» после гола стал играть на удержание счета. Могли еще забивать. Этим поплатились», — сказал Радченко «СЭ».

«Зенит» и «Ростов» набрали по 4 очка и лидируют в турнирной таблице РПЛ. В 3-м туре команда Сергея Семака дома примет «Динамо» 6 августа.