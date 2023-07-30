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Сегодня, 12:48

Радченко считает, что отсутствие Малкома и Вендела сказалось на игре «Зенита» с «Ростовом»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью команды с «Ростовом» (1:1) во втором туре РПЛ.

«Конечно, сказалось отсутствие игроков, которые очень здорово проводили предыдущие чемпионаты. Не только Малкома, но и Вендела. Однако «Зенит» продолжает играть в той же манере. Команда потихоньку втягивается в сезон. Думаю, все будет нормально и Малкома заменят, а игра «Зенита» будет такой же яркой, как и раньше. «Ростов» — молодцы. Играли агрессивно, с большим желанием. Неплохая опытная команда. «Зенит» после гола стал играть на удержание счета. Могли еще забивать. Этим поплатились», — сказал Радченко «СЭ».

«Зенит» и «Ростов» набрали по 4 очка и лидируют в турнирной таблице РПЛ. В 3-м туре команда Сергея Семака дома примет «Динамо» 6 августа.

Дмитрий Радченко
Футбол
ФК Зенит
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
2
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
3
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
4
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
5
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
6
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
11
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
12
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
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