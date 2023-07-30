Хлусевич поделился эмоциями от своего результативного старта сезона РПЛ

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал дубль в матче 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:2).

«Да, невероятные эмоции. Хотя самая безумная реакция была даже не у меня, а у партнеров по команде — и на поле, и после матча. Такое ощущение, что они ждали этого даже больше, чем я. Для меня было очень важно отличиться за «Спартак» в первый раз. Например, за Тулу я забил во втором матче после дебюта. А тут играл больше года, имел множество моментов, но в голы они так и не превращались. В первую очередь вспоминаю полупустые ворота «Арсенала»: крайне обидный эпизод, хоть и против бывшей команды», — цитирует Хлусевича пресс-служба «Спартака».