Радченко рассказал, кого считает лучшим футболистом «Спартака» в XXI веке

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Радченко заявил, что не считает форварда московского клуба Квинси Промеса легендой команды.

«Промес — легенда «Спартака»? Промес хорошо делал работу, любимец болельщиков, но я придерживаюсь российских футболистов. Если бы это был легионер, который выиграл много титулов со «Спартаком», провел много лет за команду... Легионеры все временники, они приезжают к нам делать свою работу. Нет, легионеры — это не легенды», — цитирует Радченко Legalbet.

Также он ответил на вопрос, кого считает лучшим футболистом московского клуба в XXI веке.

«Тихонов и Титов — легенды «Спартака», кто-то из них однозначно лучший футболист «Спартака» в XXI веке. Выделю Тихонова, который играл и в XX веке, и был одним из лучших, а сейчас до сих пор предан «Спартаку». Считаю, он — лучший футболист «Спартака» в XXI веке», — добавил бывший форвард красно-белых.

Промес провел за «Спартак» 200 матчей, в которых отметился 98 голами и 48 результативными передачами. В составе московской команды нидерландский футболист стал чемпионом России в 2017 году, а также обладателем Кубка страны в 2022-м.