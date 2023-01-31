Билялетдинов: «Уверен, что российские и украинские футболисты общаются друг с другом, несмотря ни на что»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов считает, что украинские и российские футболисты общаются друг с другом, несмотря ни на что.

«Уверен, что российские и украинские футболисты, выступающие в Европе, продолжают общаться друг с другом, несмотря ни на что. Негатив же больше подогревается в социальных сетях и СМИ. Игроки вынуждены реагировать. На бытовом уровне же, думаю, проблем никаких нет. Все друг с другом контактируют и стараются обходить острые углы, понимая, что ситуация сложилась непростая. Поэтому можно понять и тех спортсменов, которые вынуждены извиняться за фотографии и объятия», — приводит RT слова специалиста.

Ранее Билялетдинов сравнил объятья Малиновского и Головина с фото Магучих и Ласицкене на Олимпийских играх.