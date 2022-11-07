Радченко — о конкурентах «Зенита»: «Какая интрига? О чем вы? Никто не навяжет ему борьбу в РПЛ»

Бывший форвард «Зенита», «Спартака» и сборной России Дмитрий Радченко в интервью «СЭ» высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

— Сенсационное поражение «Зенита» оживит интригу в чемпионской гонке?

— Да какая интрига? О чем вы? Он же все равно опережает ближайшего конкурента на шесть очков! В данный момент нет абсолютно никаких предпосылок, что кто-то сможет навязать «Зениту» борьбу в РПЛ.

— Геннадий Орлов на днях сокрушался: «Проблема «Зенита» в том, что выходящие на замену редко усиливают игру. Не создают конкуренцию». Согласны?

— Нет. У «Зенита» хорошая скамейка. Но матч на матч не приходится. Вон, тот же Мостовой в Кубке с «Крыльями» настолько неудачно вошел в игру, что Семак через 20 минут убрал его с поля! А с «Ахматом» Андрей был одним из лучших, добавил команде скорости.

— Зато Бакаев все реже выходит на поле.

— Ну, думаю, он и сам понимал, в какой клуб идет. В «Зените» огромная конкуренция! Пока Бакаев ее проигрывает. Что бы ни писали про Малкома, Клаудиньо и других бразильцев, я-то знаю — на тренировках они пашут, как черти! Об этом и датчики говорят. Так что здесь все по-честному. Впрочем, на Зелимхане не надо ставить крест. Парень способный, старательный. Мне кажется, рано или поздно себя проявит.