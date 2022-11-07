Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:13

Радченко — о конкурентах «Зенита»: «Какая интрига? О чем вы? Никто не навяжет ему борьбу в РПЛ»

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Игроки «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший форвард «Зенита», «Спартака» и сборной России Дмитрий Радченко в интервью «СЭ» высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

— Сенсационное поражение «Зенита» оживит интригу в чемпионской гонке?

— Да какая интрига? О чем вы? Он же все равно опережает ближайшего конкурента на шесть очков! В данный момент нет абсолютно никаких предпосылок, что кто-то сможет навязать «Зениту» борьбу в РПЛ.

— Геннадий Орлов на днях сокрушался: «Проблема «Зенита» в том, что выходящие на замену редко усиливают игру. Не создают конкуренцию». Согласны?

— Нет. У «Зенита» хорошая скамейка. Но матч на матч не приходится. Вон, тот же Мостовой в Кубке с «Крыльями» настолько неудачно вошел в игру, что Семак через 20 минут убрал его с поля! А с «Ахматом» Андрей был одним из лучших, добавил команде скорости.

— Зато Бакаев все реже выходит на поле.

— Ну, думаю, он и сам понимал, в какой клуб идет. В «Зените» огромная конкуренция! Пока Бакаев ее проигрывает. Что бы ни писали про Малкома, Клаудиньо и других бразильцев, я-то знаю — на тренировках они пашут, как черти! Об этом и датчики говорят. Так что здесь все по-честному. Впрочем, на Зелимхане не надо ставить крест. Парень способный, старательный. Мне кажется, рано или поздно себя проявит.

Матвей Сафонов. За что Чистякова вывели из состава? В чем проблема Бакаева? И почему стал ошибаться Сафонов? Интервью Радченко

Дмитрий Радченко
РПЛ
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скандал в «Зените» — из состава выведен Чистяков. За что?
«Конечно, Царь!» Что пишут во Франции про игру Головина
Машина охраны депутата Бородая подорвалась на мине под Херсоном
Минобороны опровергло сообщения о больших потерях морпехов в ДНР
СМИ сообщили о ликвидации в Донбассе австралийского наемника
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент сообщил, что Чистякова поддерживает вся команда, включая легионеров «Зенита»

Кузяев поддержал Чистякова: «Мы проигрываем и выигрываем вместе!»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости