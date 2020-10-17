«Рад, что сумели перевернуть игру». Тедеско — о победе «Спартака» над «Химками»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал гостевую победу над «Химками» (3:2) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.
— Рад сегодняшнему результату. Мы увидели два разных тайма. В первом тайме мы владели мячом, но допустили слишком много потерь: команда играла больше горизонтально. Передачи в линию атаки были в ноги нашим нападающим, которые находились под давлением защитников. «Химки» оборонялись глубоко, и им было просто отбирать мячи. Забей соперник в первом тайме, вопросов бы не было.
Во втором тайме у нас стало проходить больше вертикальных передач, передач за спину. Мы стали лучше справляться с глубокой обороной соперника, и это принесло результат. Обидно, что пропустили второй мяч.
Волевая победа принесла много положительных эмоций. Рад, что мы сумели перевернуть игру, пропустив первыми. (Олег Кошелев)
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