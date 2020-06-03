«Работаю тренером в академии». Лари Кингстон рассказал, чем занимается сейчас

Бывший полузащитник «Локомотива», «Терека» и «Крыльев Советов» Лари Кингстон в интервью «СЭ» рассказал о своей работе.

— Я работаю тренером в международной детско-юношеской академии Right to Dream («Право на мечту» — Прим. «СЭ»), — начал Кингстон. — Эта школа связана с датским клубом «Норшелланн» — у них один владелец. Я несколько раз с командой езжу в Данию — там просматривают футболистов, а заодно проводится подготовка к различным турнирам. К примеру, в декабре мы выиграли турнир в Японии. В августе должны были ехать туда же для защиты титула, но все отменилось. Поэтому нам сейчас в Данию не надо, и мы ждем, когда в Гане разрешат спортивные мероприятия — тогда возобновим тренировки в академии.

— Чем-нибудь еще занимаетесь?

— Когда я заканчивал играть, начал вкладываться в недвижимость — покупал дома, а потом сдавал их в аренду. Первое время после окончания игровой карьеры продолжал заниматься этим, но вообще в Гане сложно реализовать такой бизнес — люди недисциплинированные, часто перестают платить за аренду. Сейчас это для меня сторонний заработок, в основном я трачу время на тренерскую деятельность и семью.

— У вас вроде старший сын подавал надежды. Где он сейчас?

— Моему старшему сыну Джейкобу уже 22 года. Он сейчас играет во втором дивизионе Ганы за мою команду «Кингстеп». Это клуб, который в 2017 году создали я и бывший капитан сборной Ганы Стивен Аппиа. Помните такого? Он играл за «Ювентус», «Фенербахче»... Клуб мы называли в честь себя: в названии соединены моя фамилия и его имя. (Гоша Чернов)