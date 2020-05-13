«Пытался демонстрировать свою правоту». Адвокат рассказал, как спровоцировали Мамаева

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева во время выступления в кассационной инстанции рассказал, почему начался конфликт между его подзащитным и водителем Соловчуком.

— Истинные обстоятельства происшествия, усматриваемые из многочисленных видеозаписей, наглядно свидетельствую о том, что первоначальное общение со стоны осужденных с Соловчуком В.Н. происходило в достаточно корректном тоне, было направлено на выяснение причин высказанного им в адрес Кокорина А.А. оскорбления, унижающего честь и достоинство мужчины. Соловчук В.Н. не пытался опровергнуть претензии в его адрес по этому поводу, извиниться, покинуть место происшествия и тем самым локализовать конфликт и уклониться от его продолжения. Напротив, произнесенной им вслух фразой: «Это мое мнение!» — уверенной стойкой и жестами рук пытался демонстрировать свою правоту, тем самым провоцируя дальнейшее развитие конфликта.

Именно им, как установлено заключением ситуационного исследования, проведенного специалистом Пичугиным С.А. и согласно его показаний в суде апелляционной инстанции, нанесено первичное ударное воздействие в область нижней лицевой часть головы Мамаева П.К.

8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Александра Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам. Все четверо отправились в колонию из-за участия в двух драках в центре столицы, которые произошли в начале октября 2018 года. Пострадавшие — водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении. (Дмитрий Зеленов)

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