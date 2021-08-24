Президент России Владимир Путин поручил найти спонсора для «Нижнего Новгорода» среди государственных корпораций, сообщил корреспондент «Ъ-Приволжье» со ссылкой на министерство спорта.

До тех пор, пока генеральный спонсор не будет найден, футбольный клуб будет частично финансироваться из бюджета Нижегородской области. Депутаты профильного комитета предполагают дополнительно выделить 350 миллионов рублей на содержание команды.

27 августа «Нижний Новгород» сыграет с «Химками» в 6-м туре Тинькофф РПЛ. Начало — в 18.30 (мск).

После пяти туров команда Александра Кержакова занимает седьмое место в чемпионате России, набрав семь очков.