Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Путин поручил найти спонсора для «Нижнего Новгорода»

15:09
Владимир Путин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Владимир Путин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Теги:

Президент России Владимир Путин поручил найти спонсора для «Нижнего Новгорода» среди государственных корпораций, сообщил корреспондент «Ъ-Приволжье» со ссылкой на министерство спорта.

До тех пор, пока генеральный спонсор не будет найден, футбольный клуб будет частично финансироваться из бюджета Нижегородской области. Депутаты профильного комитета предполагают дополнительно выделить 350 миллионов рублей на содержание команды.

27 августа «Нижний Новгород» сыграет с «Химками» в 6-м туре Тинькофф РПЛ. Начало — в 18.30 (мск).

После пяти туров команда Александра Кержакова занимает седьмое место в чемпионате России, набрав семь очков.

Дополнительная информация:

https://www.kommersant.ru/doc/4956829

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Спартак» ищет опорника на место Хендрикса
Арустамян объявил об уходе с «Матч ТВ» после интервью с Мамаевым
Черданцев прокомментировал уход Нобеля Арустамяна с «Матч ТВ»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?