Алексис Бека-Бека: «Поскорее бы сыграть за «Локо»

Полузащитник Алексис Бека-Бека прокомментировал переход в «Локомотив», отметив теплый прием и красоту города. Француз подписал пятилетний контракт.

«После своего прилета у меня было время познакомиться с Москвой. Это очень красивый город, симпатичные здания, архитектура. Везде все очень чисто, — цитирует футболиста сайт «Локомотива». — Этот город мне сразу понравился. Я сразу почувствовал себя комфортно в нем. Прекрасно себя чувствую в Москве. Также хочу поблагодарить всех за теплый прием. Это и сотрудники клуба, и болельщики команды. Спасибо всем за теплые сообщения, которые я получил как от болельщиков команды, так и просто от москвичей. Всем огромное спасибо. Еще раз хочу повторить, что я очень счастлив быть здесь.

Я счастлив, что подписал контракт с «Локомотивом». Очень рад, что стал частью этой команды. И уже весь в нетерпении, чтобы скорее выйти на поле и поскорее сыграть за «Локо» на этом великолепном стадионе. Хочется поскорее познакомиться с моими товарищами по команде. Еще раз всем спасибо за теплый прием.

Я игрок середины поля. Могу играть как в опорной зоне, так и выше, ближе к воротам соперника — в более атакующем амплуа. Мне комфортно играть на позиции полузащитника, как оборонительного, так и атакующего плана. И своей игрой в центре поля надеюсь помогать своей новой команде побеждать как можно чаще».

Алексис — уроженец Парижа, является воспитанником академий «Версона» и «Кана», и именно с последним он подписал свой первый контракт. Во взрослом футболе игрок дебютировал в декабре 2019 года во встрече против «Клермона» во французской лиге 2. Всего за «Кан» Бека-Бека отыграл 33 матча и забил 1 гол.

Ранее 20-летний опорный полузащитник вызывался в молодежные сборные Франции, а с этого года выступает за олимпийскую сборную, в составе которой успел провести 3 матча на Играх в Токио.