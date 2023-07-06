Пуцко считает, что «Балтике» по силам закрепиться в РПЛ
Защитник «Балтики» Александр Пуцко рассказал, какие цели ставит для себя в новом сезоне.
«Приносить пользу «Балтике» и хорошо играть. Мне как защитнику важно, чтобы команда не пропускала. Главное, чтобы мы выигрывали и закрепились в РПЛ», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Пуцко.
Также он прокомментировал слова губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который заявил, что задача «Балтики» — закрепиться в десятке лучших команд РПЛ.
«Нам пока задачи на сезон не объявляли. Понятно, что нужно закрепиться в премьер-лиге. Считаю, все нам по силам. Посмотрим. Говорить сейчас можно, что угодно, но покажет все только игра», — добавил футболист.
В первом туре нового сезона чемпионата России «Балтика» сыграет против «Сочи». Матч пройдет 23 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.
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15
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