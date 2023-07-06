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Пуцко считает, что «Балтике» по силам закрепиться в РПЛ

Алина Савинова
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Защитник «Балтики» Александр Пуцко рассказал, какие цели ставит для себя в новом сезоне.

«Приносить пользу «Балтике» и хорошо играть. Мне как защитнику важно, чтобы команда не пропускала. Главное, чтобы мы выигрывали и закрепились в РПЛ», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Пуцко.

Также он прокомментировал слова губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который заявил, что задача «Балтики» — закрепиться в десятке лучших команд РПЛ.

«Нам пока задачи на сезон не объявляли. Понятно, что нужно закрепиться в премьер-лиге. Считаю, все нам по силам. Посмотрим. Говорить сейчас можно, что угодно, но покажет все только игра», — добавил футболист.

В первом туре нового сезона чемпионата России «Балтика» сыграет против «Сочи». Матч пройдет 23 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005204686_pucko_baltike_po_silam_zakrepitsya_v_rpl
Александр Пуцко
Футбол
РПЛ
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