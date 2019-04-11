13:59 | Футбол — РПЛ

Прямой эфир от здания суда по делу Кокорина и Мамаева, который был эвакуирован из-за угрозы взрыва

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Корреспондент "СЭ" Дмитрий Зеленов ведет прямой эфир от здания Пресненского суда в Москве по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла и друга полузащитника "Краснодара" Александра Протасовицкого, где была объявлена эвакуация в связи с подозрением на взрывное устройство.

Подсудимые в это время находились в зале, в слушаниях незадолго до этого объявили перерыв. До него показания давал избитый водитель телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

"Подозрение на взрывное устройство!" В суде по делу Мамаева и Кокорина объявлена эвакуация. Live!

 

 

 

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