Прядкин заявил о возможности сокращения максимальной посещаемости в РПЛ

Президент РПЛ, вице-президент РФС Сергей Прядкин допустил, что на матчах чемпионата России может снизиться максимальная квота посещаемости из-за ситуации с коронавирусом.

— В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации квота максимальной посещаемости в РПЛ может быть сокращена?

— Мы разговаривали с владельцами, президентами и руководителями клубов. Безусловно, такая возможность есть. Но мы всегда выступали и будем выступать за то, что футбол — для болельщиков, — заявил Прядкин. (Севастиан Терлецкий)