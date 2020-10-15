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Прядкин заявил о возможности сокращения максимальной посещаемости в РПЛ

10:00
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Президент РПЛ, вице-президент РФС Сергей Прядкин допустил, что на матчах чемпионата России может снизиться максимальная квота посещаемости из-за ситуации с коронавирусом.

— В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации квота максимальной посещаемости в РПЛ может быть сокращена?

— Мы разговаривали с владельцами, президентами и руководителями клубов. Безусловно, такая возможность есть. Но мы всегда выступали и будем выступать за то, что футбол — для болельщиков, — заявил Прядкин. (Севастиан Терлецкий)

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