Прядкин заявил, что РПЛ пойдет навстречу в вопросе увеличения зрителей на трибунах

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что премьер-лига пойдет навстречу в вопросе увеличения количества зрителей на трибунах.

— Мы действуем в соответствии с регламентными нормами и санитарно-эпидемиологической обстановкой в том или ином регионе России, — цитирует «РИА Новости» Прядкина. — Сначала на стадионах было 10 процентов зрителей, стало 50 процентов. Как только субъекты РФ решат, что санитарная обстановка позволяет им увеличивать число зрителей на трибунах, мы, безусловно, пойдем навстречу. Президент РФС Александр Валерьевич Дюков неоднократно говорил об этом. Мы и с клубами это обсуждали.