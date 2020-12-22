Прядкин высказался по поводу отсутствия Гинера в новом составе исполкома РФС

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин высказал свое отношение к тому, что президент ЦСКА Евгений Гинер не был выдвинут лигой в исполком РФС.

— Что касается Гинера, то я был удивлен, — сказал Прядкин во время общения с журналистами по итогам общего собрания. — С точки зрения лобби премьер-лиги это один из весомых кандидатов. Уверен, что Евгений Леннорович еще поработает и в исполкоме, и на благо премьер-лиги.

Напомним, сегодня в офисе РПЛ состоялось общее собрание лиги. Клубы подвели итоги 19 туров сезона и выдвинули в исполком РФС президента «Краснодара» Сергея Галицкого, председателя совета директоров «Динамо» Юрия Соловьева и генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова.

(Олег Кошелев)