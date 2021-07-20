Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о ситуации с долгами «Нижнего Новгорода» перед футболистами.

«Для нас тоже было неожиданно, когда появилось обращение к министру спорта по ситуации «Нижнего Новгорода». Мы держим ее на контроле, недавно обсуждали все в РФС. Обеспокоенности пока нет. При лицензировании все гарантии были даны. После опыта «Тамбова» РФС жестко подошел к процедуре лицензирования. У нас есть только обеспокоенность, что это оказалось в СМИ.

В пятницу мы собирались в РФС. Я задал вопрос лицензионному органу, откуда долги. Там по премиальным. Пока есть информация, что в августе и сентябре они все выплатят. Поэтому никакого предупреждения «Нижнему Новгороду» мы не выписываем. Не думаю, что там есть проблемы со средствами для выступления на чемпионате», — сказал Прядкин.

14 июля «Чемпионат» сообщил, что «Нижний Новгород» должен выплатить футболистам 120 миллионов рублей по итогам прошлого сезона.

26 июля «Нижний Новгород» сыграет с «Сочи» в матче первого тура Тинькофф РПЛ сезона-2021/22.