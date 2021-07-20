Прядкин: «Кого обсуждали в качестве кандидатов на пост главного тренера сборной? Никого»
13:20
Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин во время брифинга отметил, что на исполкоме РФС не обсуждались кандидатуры на пост главного тренера сборной России. Также Прядкин рассказал о сотрудничестве с компанией Hypercube, которая предлагает реформы в РПЛ.
«Кого обсуждали на исполкоме в качестве кандидатов на пост главного тренера сборной? Никого. Как что-то будет, все объявит РФС», — отметил глава РПЛ.
«Нет сомнений, что Hypercube профессионально подошел к разработке реформ. Но повторюсь, что у нас пока есть некоторые вопросы, их мы и запросили. Однако мы не ставим это в противовес, наоборот, мы поддерживаем изменения и хотим подробно во всем разобраться», — сказал Прядкин.
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