Прядкин: «Кого обсуждали в качестве кандидатов на пост главного тренера сборной? Никого»

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин во время брифинга отметил, что на исполкоме РФС не обсуждались кандидатуры на пост главного тренера сборной России. Также Прядкин рассказал о сотрудничестве с компанией Hypercube, которая предлагает реформы в РПЛ.

«Кого обсуждали на исполкоме в качестве кандидатов на пост главного тренера сборной? Никого. Как что-то будет, все объявит РФС», — отметил глава РПЛ.

«Нет сомнений, что Hypercube профессионально подошел к разработке реформ. Но повторюсь, что у нас пока есть некоторые вопросы, их мы и запросили. Однако мы не ставим это в противовес, наоборот, мы поддерживаем изменения и хотим подробно во всем разобраться», — сказал Прядкин.