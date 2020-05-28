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Прядкин назвал большой победой возобновление РПЛ

22:18
Сергей Прядкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Прядкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал возобновление чемпионата России.

Ранее стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. В сезоне-2019/20 осталось доиграть 8 туров.

«Футбол возвращается, это большая победа для всех нас. Хочу подчеркнуть особую роль Александра Валерьевича Дюкова в этом процессе и присоединяюсь к словам благодарности в адрес правительства, Роспотребнадзора и Министерства спорта РФ за продуктивное сотрудничество, которое позволило в короткие сроки принять решение о возобновлении футбольного сезона. Нам предстоит много работы, чтобы эффективно подготовиться к рестарту чемпионата и реализовать все необходимые меры для обеспечения безопасности всех участников матчей и болельщиков», — приводит слова Прядкина ТАСС.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8594017

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